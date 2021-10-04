رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

استقر النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" لحل أزمة مستحقاته المالية مع ناديه.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النجم النيجيري يحق له اللجوء إلي الاتحاد الدولي، من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.





وأضاف: "والسؤال هنا.. هل من حقه اللجوء لـ فيفا رغم حصوله على الجزء الأول من مستحقاته؟ نعم من حقه، لأنه تم فسخ عقده، وقائمة الانتظار اختراع مصرى".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



