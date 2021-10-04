رئيس الوزراء الإثيوبي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة من 5 سنوات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أدى اليمين الدستورية لولاية جديدة من 5 سنوات.

وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجيش بالمرحلة الأخيرة من الهجوم على إقليم تيجراي، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيجراي للاستسلام.

وقال أبي أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، مضيفا أن آلافا من مقاتلي الجبهة استسلموا بالفعل.