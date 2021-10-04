فتح تحقيق بشأن عدد المشجعين في قمة الأرجنتين

قال مسؤول قضائي إن "الأرجنتين تخطط لفتح تحقيق في عدد حضور المشجعين في قمة بوينس أيرس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز"، بعدما تساءلت وسائل إعلام محلية عن وجود تجاوز للعدد المسموح وفقاً للقواعد الحكومية لعودة المشجعين إلى الملاعب في خضم جائحة كوفيد-19.





وسمحت السلطات بعودة الجماهير إلى الملاعب في الأرجنتين يوم الجمعة الماضي، بعد غياب 18 شهراً بسبب فيروس كورونا.





ويسمح بالحضور لمن تلقى جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، بشرط ألا يزيد عدد المشجعين على نصف سعة المدرجات في الملعب.





لكن وسائل إعلام أرجنتينية تساءلت عن عدد الحاضرين داخل إستاد مونومنتال، الخاص بريفر بليت، وقال مصدر قضائي إنه "سيتم فتح تحقيق في هذه الواقعة".





وقال متحدث باسم المكتب المسؤول عن إدارة الأحداث الضخمة "اُحتجز بعض الأشخاص بسبب عملية بيع تذاكر مزيفة.. وستحقق النيابة العامة في بوينس أيرس إذا كان عدد الحاضرين اجتاز الحد المسموح".





وذكرت صحيفة لاناسيون، وهي واحدة من أكبر صحف الأرجنتين، أن العدد تراوح بين 54 ألف مشجع و57 ألف مشجع، وقدرت صحيفة أوليه الرياضية العدد نحو 52 ألفاً أو 53 ألفاً، وقالت إن عدد الحاضرين "كان أكثر بوضوح" من نصف سعة الملعب التي تبلغ 72 ألف متفرج.





وفاز ريفر صاحب الأرض 2-1 بفضل ثنائية خوليان ألفاريز في الشوط الأول، وتلقى الفريق مساعدة بسبب طرد ماركوس روخو من بوكا بعد 16 دقيقة، ليتصدر الفائز جدول الدوري بفارق نقطة عن أقرب منافسيه.



