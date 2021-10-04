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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات اليوم

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 4-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الإمارات
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع تكون السحب الركامية الممطرة خاصة شرقاً وجنوباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

والخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 12:32 والمد الثاني عند 22:28 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:28 الثاني عند الساعة 06:21.

أما بحر عمان يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 08:23 والمد الثاني عند 20:23 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: 
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 34 27 75 25 دبي 34 30 75 25 
الشارقة 34 29 80 25 
عجمان 35 29 80 20 
أم القيوين 36 29 75 20 
رأس الخيمة 34 27 70 20 
الفجيرة 36 30 85 20 
العين 37 28 75 25 ليوا 37 27 60 20 
الرويس 35 27 75 15 
السلع 37 28 75 15 
دلما 34 28 75 20 
طنب الكبرى 34 28 75 25 
طنب الصغرى 34 28 75 25 
أبو موسى 34 28 75 25 

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