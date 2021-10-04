معتدل ليلا.. اعرف تفاصيل طقس الكويت اليوم

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 4-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون معتدل ليلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ليلًا.



