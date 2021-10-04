طقس اليوم في البحرين رطب مع بعض السحب

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 4-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم البحرين

توقعت نشرة الأحوال الجوية في مملكة البحرين، أن طقس اليوم رطب مع بعض السحب أحيانا وضباب خفيف في بعض المناطق في بداية اليوم.





وأوضحت أن الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد ولكنها تصل من 8 إلى 13 عقدة أحيانا



