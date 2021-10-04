وزيرة الصحة تصدر تحذيرا مهما لـ هذه الفئات (فيديو)



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن اشغال أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي هى أقل معدلات من الموجات الثلاثة السابقة، وذلك نظرا لأن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حصلوا على لقاح كورونا.



ولفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الخوف من المترددين على المصالح الحكومية ولم يحصلوا على اللقاح، مضيفة: "في وقت مش هيسمح بدخول من لم يحصل على اللقاح إلى الجهات الحكومية،.. فاحصل عليه من دلوقتي".



وأوضحت أن لقاح كورونا يحمي من الإصابات الحادة بنسبة 100%، كاشفة أن الموجة الرابعة هى الأقل في نسبة الوفيات من أي موجة سابقة بالنسبة لعدد الإصابات.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم الانتهاء من تطعيم 3 ملايين شخص بالجهاز الإداري للدولة من إجمالي 3.4 مليون موظف بخلاف العاملين في وزارتي التعليم والتعليم العالي.