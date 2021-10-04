Advertisements

وزيرة الصحة تصدر تحذيرا مهما لـ هذه الفئات (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:15 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم الانتهاء من تطعيم 3 ملايين شخص بالجهاز الإداري للدولة من إجمالي 3.4 مليون موظف بخلاف العاملين في وزارتي التعليم والتعليم العالي.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن اشغال أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي هى أقل معدلات من الموجات الثلاثة السابقة، وذلك نظرا لأن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حصلوا على لقاح كورونا.

ولفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الخوف من المترددين على المصالح الحكومية ولم يحصلوا على اللقاح، مضيفة: "في وقت مش هيسمح بدخول من لم يحصل على اللقاح إلى الجهات الحكومية،.. فاحصل عليه من دلوقتي".

وأوضحت أن لقاح كورونا يحمي من الإصابات الحادة بنسبة 100%، كاشفة أن الموجة الرابعة هى الأقل في نسبة الوفيات من أي موجة سابقة بالنسبة لعدد الإصابات.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد لقاح كورونا كورونا الفجر

أخبار تهمك

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 13 ساعة

بند مثير في عقد سانتو مع توتنهام قد يطيح به مبكرا

منذ ساعة و 24 دقيقة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح في الصدارة.. قائمة أفضل لاعب بالبريميرليج الموسم الحالي

منذ 33 دقيقة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ أقل من ساعتين

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تعلن موعد بدء تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا (فيديو)

سعر لقاح فيروس كورونا.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

وزيرة الصحة تكشف عن أهم الأعراض الجانبية للقاح كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: تطعيم ربع مليون مواطن بلقاح كورونا خلال أسبوع (فيديو)

توفير تطعيم للمسافرين قريبًا.. رسائل وزيرة الصحة بشأن حصص مصر من لقاح كورونا

لمجابهة الموجة الثالثة.. الصحة تتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

10:04 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements