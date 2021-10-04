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بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:13 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل


أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سوف تعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أن المؤتمر سوف يناقش سبل توفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 306798 من ضمنهم 258947 حالة تم شفاؤها، و17436 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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