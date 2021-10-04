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توجيه عاجل من أمير الكويت بشأن الإعصار "شاهين"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وجه بوضع كافة إمكانيات البلاد لمساعدة سلطنة عمان في مواجهة الإعصار "شاهين".

 

وأجرى "ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا هاتفيًا بسلطان عمان هيثم بن طارق، نقل خلاله تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أبلغه توجيهات الأمير بتعاطف الكويت وشعبها مع سلطنة عمان، وبأنها تضع كافة إمكانياتها الممكنة رهن الإشارة وتحت تصرف السلطنة للمساعدة في مواجهة إعصار (شاهين) وتجاوز آثاره".

 

وقال إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن تعازي الكويت لسلطنة عمان ولأسر ضحايا الإعصار المدمر.

 

وأوضح أن "السلطان هيثم بن طارق أعرب عن خالص شكره وبالغ تقديره للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما عبرا عنه من تعاطف ووقوف إلى جانب سلطنة عمان".

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