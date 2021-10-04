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أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الدقهلية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:19 ص
دواجن
دواجن
محمد كشك
استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين، في السوق المحلية، وفي أسواق وشوادر محافظة الدقهلية.

وسجلت أسعار الدواجن 26 إلى 30 جنيهًا في المزرعة، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء، بين 24- 28 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البط اليوم، عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و4 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي، من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الرومي اليوم 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

حجم إنتاج مصر من الدواجن
ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير

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