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جامعة الأزهر تناشد منتسبيها بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:19 ص
محمود صديق
محمود صديق
محمود الجلاد
طالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 م.

الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط الانتظام في الدراسة

وشدد صديق على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط الانتظام في الدراسة، والسكن في المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ووزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بهذا الشأن من خلال التواصل الدائم والمستمر.
 
زيادة الدعم الفوري من خلال فتح جميع مراكز اللقاحات

وأوضح أن وزيرة الصحة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، موضحة أنها أصدرت تعليماتها بزيادة الدعم الفوري من خلال فتح جميع مراكز اللقاحات ومراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تيسيرا على منسوبي جامعة الأزهر والجامعات المصرية وحصولهم على التطعيم خلال الأيام المتبقية لانطلاق العام الجامعي.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تهيب بمنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع الوزارة خلال ال 48 ساعة القادمة، وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة تأكيد التطعيم في أقرب موقع لمحل السكن خلال 72 ساعة على الأكثر وذلك من خلال 1100 مركز تطعيم و270 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية جاهزين لتطعيم الجميع.

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