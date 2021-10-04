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"مش عايز أقول كلام يزعل حد" أول تعليق من حفيد النقشبندي على مروان بابلو

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
الشيخ سيد النقشبندي
الشيخ سيد النقشبندي
أروي حمدي
قال  أحمد ممدوح حفيد الشيخ  سيد النقشبندي عن مشكلته مع المطرب الراب مروان بابلو معبرًا عن استيائه بعد تحريف ابتهال "مولاي" الشهير في حفله الأخير.


تحدث أحمد ممدوح حفيد الشيخ النقشبندي مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" أثناء مداخله هاتفية قائلا "مش عايز أقول كلام يزعل حد لكن لايصح ما حدث ولا ينفع السكوت عليه وأناشد كل الجهات المسئولة نقابة المهن الموسيقية والإذاعة والتلفزيزون وإذاعة القرآن الكريم ونقابة المؤلفين والملحنين بالوقف أما أي أحد يحرف من التراث أو يقلل من صورة النقشبندي".


وأضاف "أنا مستاء جدا مما حدث، والشيخ سيد النقشبندي مهدور حقه من قبل كل الجهات المعنية، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق الأداء العلني وحقوق الملكية الفكرية لأعمال الشيخ سيد النقشبندي، وأتمنى تقدير حقوقه بشكل كبر".



وأكمل أحمد ممدوح، حديثه قائلا "حتى الآن لم نأخذ أي إجراء قانوني كعائلة الشيخ سيد النقشبندي، لكننا مش هنسكت، وسنلجأ للقضاء لأننا كأسرة النقشبندي مستأين جدا مما حدث، وعندما علمت بما حدث في الحفل من ابنة خالي الشيخ أحمد النقشبندي ابن الراحل سيد النقشبندي".


يذكر أن مطرب الراب مروان بابلو قد أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة في التجمع الخامس، وغيّر المطرب الفلسطيني كلمات ابتهال مولاي إني ببابك للنقشبندي".

الكلمات المفتاحية

مطرب الراب مروان بابلو برنامج 90 دقيقة الفجر الفني الشيخ السيد النقشبندي الإعلامية بسمة وهبة

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