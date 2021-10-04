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جامعة أسوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد 2021/2022

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:20 ص
ارشيفية
ارشيفية
فتح الله رضوان

قال الاستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان: استعدت جامعة أسوان لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022 طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والمقرر بدايته 9 أكتوبر 2021.


وقد قامت الجامعة بتنفيذ خطتها لاستعدادات الدارسية علي قدم وساق من حيث صيانة المدن الجامعية وقاعات المحاضرات والقيام بأعمال الرش والتعقيم والتشديد على  تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، حملة التطعيم التي بدأتها الجامعة منذ اول سبتمبر الماضي والمستهدف الوصول الي 37 الف ونصف لجميع منسوبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا.من طلاب جدد وقدامي وعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.


وأشار أن الدراسة حضوريا وفي موعدها 9 أكتوبر الجاري بجانب تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية وربط قاعات الدرس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمنصات الإلكترونية التي تم تطويرها وربطها بمركز المعلومات بالجامعة.



وأكد إن الجامعة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021، سواء بالصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية من تركيب وتشطيبات ودهانات وإجراء تعقيم وتطهير دوري وتجديد غرف المعيشة للطلاب بمختلف المباني والمدن،


وأوضح أنه جاري حاليا تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء التطعيم الدروي لجميع الأطقم الطبية.


ويذكر أن الكليات بدأت في إعلان الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،


واكد رئيس الجامعه أن الجامعة حققت نسبا متقدمة في عمليات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمرحلة الأولي لتطعيم.


وجدير بالذكر أن الدراسة ستكون حضورية بمختلف الكليات «وجها لوجه»، ومنح الكليات الحرية في استخدام التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية إضافية لها،  

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