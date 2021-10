ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم بحضور اعلامي وجماهيري، وبمشاركة صناعه النجم بيندكت كوكبرباتش وكودي سميت في.



والفيلم يأتي ضمن أحدث الأعمال السينمائية التي تنتجها شركة نتفليكس للبث الرقمي.



احتفلت النجمة كريستين دنست بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Power of the Dog بمدينة نيويورك ضمن الحملة الترويجية للفيلم.