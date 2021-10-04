هل تتعرض القاهرة الكبرى لـ سقوط أمطار؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)

قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاعتدال على كل أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.



وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، وحار على محافظات جنوب الصعيد نهارا.



وأضافت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة ليلا، ويكون لطيف على كل أنحاء الجمهورية، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار منعدمة على مدار الأسبوع على القاهرة الكبرى، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

