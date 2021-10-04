صلاح في الصدارة.. قائمة أفضل لاعب بالبريميرليج الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أفضل اللاعبين في البريميرليج والتي تصدرها النجم المصري محمد صلاح بتقييم بلغ 8.05 درجة متفوقاً على كافة النجوم المشاركين في الدوري الإنجليزي.









ووفقاً لشبكة "هوسكورد" المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 / 2022 بعد تألقه اللافت مع الريدز وإحرازه 6 أهداف وصناعة 3 آخرين،









وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في القائمة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الذي تألق بشدة مع فريقه خلال المباريات الماضية منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر.









ووفقاً لما نشرته "هوسكورد" جاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي كالتالي:





1- محمد صلاح (ليفربول): 8.05 درجة





2- ميشيل أنطونيو (وست هام): 7.84 درجة





3- ترينت ألسكندر أرنولد (ليفربول): 7.81 درجة





4- تريفوه تشالوباه (تشيلسي): 7.64 درجة





5- الان سانت ماكسيمين (نيوكاسل): 7.61 درجة





6- إيفان توني (برينتفورد): 7.58 درجة





7- تياجو سيلفا (تشيلسي): 7.53 درجة





8- روميلو لوكاكو (تشيلسي): 7.53 درجة





9- بول بوجبا (مانشستر يونايتد): 7.84 درجة





10- أداما تراوري (وولفرهامبتون): 7.47 درجة



