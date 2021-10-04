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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ وزيرة الصحة والسفير الأمريكي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:32 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإليكتروني"، بثا مباشرا لمؤتمر صحفي لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع السفير الأمريكي بالقاهرة.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إنه تم الانتهاء من تطعيم 3 مليون شخص بالجهاز الإداري للدولة من إجمالي 3.4 مليون موظف بخلاف العاملين في وزارتي التعليم والتعليم العالي.
وأشارت "زايد"، خلال تصريحات صحفية إلى أن اشغال أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي هى أقل معدلات من الموجات الثلاثة السابقة، وذلك نظرا لأن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حصلوا على لقاح كورونا.

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هالة زايد لقاح كورونا بث مباشر السفير الأمريكي

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