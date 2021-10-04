بالميراس يتعثر في الدوري البرازيلي

أهدر فريق بالميراس نقطتين في الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما تعادل مع جوفينتود 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز سبورت ريسيفه على جريميو 2-1.





وتقدم جوفينتود بهدف سجله جيلهيرم كاستيو في الدقيقة السادسة ثم تعادل بالميراس بهدف سجله دانيلو في الدقيقة 29.





وارتفع رصيد بالميراس بذلك إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مينيرو، كما ارتفع رصيد جوفينتود إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.





وتغلب سبورت ريسيفه على جريميو 2-1 ليرفع الأول رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ويتجمد رصيد غريميو عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.





وتقدم سبورت ريسيفه بهدفين سجلهما غوستافو سيلفا دي أوليفيرا وميكائيل فيليبي فيانا دي سوزا في الدقيقتين 53 و70، ثم رد جريميو بهدف للاعب دوغلاس كوستا في الدقيقة 85 .



