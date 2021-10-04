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غدا.. حي عبدالسلام بقوص يستضيف مبادرة معا نطمئن للتطعيم بلقاح كورونا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:33 ص
الصحة
الصحة
بسام عبدالحميد

يستضيف حي الشيخ عبدالسلام بن مشيس شرق مدينة قوص، غدا الثلاثاء، أتوبيس مبادرة " معا نطمئن.. سجل الآن " للتسجيل التطعيم الفورى المواطنين بلقاحات كورونا، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا، بحسب الدكتورة هاجر محمد عبدالله، منسق عام فرق لقاحات كورونا بإدارة قوص الصحية.

وأكدت منسق الفرق المتنقلة بصحة قوص، أن إدارة قوص الصحية بدأت مطلع أكتوبر الجارى طبقا لتعليمات الدكتور راجي تاواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وعلي عبيد مدير عام إدارة قوص الصحية، فتح النطاق الجغرافي للمستهدفين من لقاحات كورونا بالمدنية والقرى من خلال إستقبال طلبات الجمعيات الأهلية ودواوين العائلات وإيفاد فرق تطعيم لقرىة ونجوع المركز.

كما أشار وليد تميرك منسق مبادرة " معا نطمئن.. سجل الآن " بصحة قوص، إلي أن أتوبيس المبادرة سيرافق عدد من الفرق المتنقلة طبقا للجدول المعد من الإدارة الصحية للتسجيل والتطعيم الفورى للمواطنين بقرى مركز قوص ضمانًا للوصول لأكبر شريحة من المواطنين وتحقيق أعلي استفادة بالتزامن وبدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الحاج حسن خليل اللبو بمنطقة الشيخ عبدالسلام بن مشيس، جاهزية مقام الشيخ عبدالسلام لإستقبال الأهالي، مشيدا بدور وزارة الصحة في توسعة النطاق الجغرافي للمستفيدين من لقاحات كورونا، ليشمل نجوع وقرى ومدن محافظات الجمهورية.

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