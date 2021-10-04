بـ 3 أغاني.. تامر عاشور يتعاون مع الملحن عمرو الشاذلي

يتعاون الفنان تامر عاشور، بـ 3 أغاني مع الملحن عمرو الشاذلي والتي يتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم أغنيتان من كلمات محمود عليم وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد وتحمل عدد من المفاجآت.



ومن جانب أخر قد طرح الفنان تامر عاشور منذ فترة أغنية "بقول عادي" وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.





وتقول كلمات الأغنية: "بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي، لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته".