عاجل.. وزيرة الصحة: تلقينا هدية ثمينة ومقدرة من الولايات المتحدة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر ستستقبل 8 مليون جرعة من لقاحي فايزر ومودرنا هدية من الشعب والحكومة الأمريكية للشعب والحكومة المصرية، معلقة: "هدية ثمينة جدا.. ليس في قيمتها المادية فقط ولكن في رسالتها الإيجابية".





ووجهت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي بالقاهرة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، التحية للسفير الأمريكي لدوره في استقبال مصر هذه الشحنات، حيث استقبلت مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر، وستستقبل جرعات من لقاحي فايزر وموديرنا حتى نهاية هذا الشهر بإجمالي 8 مليون جرعة.



