الجيش البريطاني يبدأ نقل الوقود من مصافي النفط إلى المحطات لمعالجة أزمة شح الوقود

بدأ الجيش البريطاني، اليوم الاثنين، نقل الوقود من مصافي النفط إلى المحطات لمعالجة أزمة شح الوقود.

وفي أسبوع فوضوي حيث اندلعت المعارك في محطات الوقود وقام الناس بملء زجاجات المياه القديمة بالبنزين.

وعادت أزمة الوقود الناجمة عن النقص الحاد في سائقي الشاحنات عادت إلى السيطرة، لكن ظلت العديد من المضخات مغلقة في لندن مما ترك سائقي السيارات يبحثون أو يقفون في طوابير لساعات لملء خزاناتهم.

قال الوزراء البريطانيون مرارًا وتكرارًا إن الأزمة تخف رغم أنهم أمروا الجنود يوم الأربعاء ببدء قيادة صهاريج الوقود. وقال كبير أمناء وزارة الخزانة سيمون كلارك: "هذه الأزمة هي الآن بالتأكيد شيء عادت السيطرة عليه".