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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بمشتريات الأجانب والعرب وعودة جديدة لنظرة تفاؤلية للسوق المصري مع بداية الجلسة.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2269 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12733 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4064 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3618 نقطة.
 

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