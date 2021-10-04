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انطلاق أعمال اجتماع القاهرة لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول المناخ

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:25 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
مارينا بشارة
انطلقت صباح اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والمناخ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ونبيل مصاروة وزير البيئة بالمملكة الأردنية والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

التغيرات المناخية

ويبحث وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط التحديات المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات التغيرات المناخية على المنطقة، لاسيما قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المعروف أيضًا باسم COP26، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للتغير المناخي المقرر عقده في مدينة غلاسكو في نوفمبر المقبل برئاسة المملكة المتحدة.
تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
كما يناقش شركاء المنطقة الأورومتوسطية، خلال اجتماع القاهرة، تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في أغسطس الماضي والذي ينذر بأن منطقة المتوسط هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي هام عقب الاجتماع للتأكيد على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المشتركة ولتوجيه العمل نحو منطقة متوسطية نظيفة من أجل صحة ورفاهية جميع مواطني المنطقة.

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة البيئة

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