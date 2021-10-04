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وزيرة الصحة تكشف عن التعاون بين مصر والجانب الأمريكي في توفير اللقاحات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:27 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل


أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كافة المؤسسات الصحية في أمريكا، التي تعاونت مع مصر، لم تتوقف في هذا التعاون وإمداد مصر بكافة الأنشطة، طوال فترة الجائحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر لها اليوم الإثنين مع السفير الأمريكي في مصر "جوناثان كوهين"، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين وتوفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.

وأشارت هالة زايد، إلى أنه تم إرسال مئات من الكوادر الطبية إلى أمريكا للمشاركة في المنح الدراسية، وتعلم الكثير من البرامج الدراسية مع هذه الجهات.

وتابعت وزيرة الصحة: "يهمني أن أٌعبر عن خالص تقديرنا وكافة الامتنان من الحكومة المصرية للحكومة الأمريكية. وخالص الامتنان للسفير الأمريكي على المجهود المبذول في استقبال هذه الكميات من اللقاحات".

ونوهت الدكتورة هالة زايد أن هناك زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر القادم، لمزيد من التعاون في الكثير من المجالات الصحية.

وعقبت وزيرة الصحة قائلة: "معندناش مشكلة إن إحنا ندفع، أو إننا نعمل تعاقد مع أي دولة، ولكن المشكلة اللي قابلت العالم كله هي المحدودية في الإنتاج".

وتابعت هالة زايد قائلة: "كل العقود اللي مصر أجرتها مع العديد من الدول، لم تتسلم منها سوى 1.5 مليون جرعة فقط من الشركات الأوروبية والأمريكية".

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وزيرة الصحة هالة زايد بوابه الفجر الفجر السفير الأمريكي

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