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"الإسكان": طرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو بنظام التقسيط

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان،  طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31.
 
وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح ما بين 68 إلى 85 م2 ، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاماً، على أن يكون التسليم فوري .
 
وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهاً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر وحتي يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر" .
 
وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.
 
 


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