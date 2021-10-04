سفير أمريكا: مصر على رأس أولويات الدول المتلقية للقاح "فايزر" (فيديو)

أعرب جوثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، عن سعادته لتواجده مع وزيرة الصحة للاحتفال بوصول شحنة من لقاحات فايزر إلى مصر.





وأشار "كوهين"، خلال مؤتمر صحفي وزيرة الصحة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الشحنة والتي تبلغ 1.6 مليون من لقاح فايزر هى جزء من مبادرة البيت الأبيض من خلال كوفاكس، لافتا إلى أن مصر على رأس اولويات الدول المتلقية لقاح فايزر من الولايات المتحدة الأمريكية.



