عاجل.. الصحة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة حال زيادة أعداد إصابات كورونا





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من الصعب توقف الدراسة إذا حدثت زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة التي تشهدها البلاد.



جاء ذلك خلال مؤتمر لها اليوم الإثنين مع السفير الأمريكي في مصر "جوناثان كوهين"، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين وتوفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.



وأضافت وزيرة الصحة، أن جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم تلقوا لقاح فيروس كورونا بداية من العاملين والإداريين، مُشيرة إلى أنه النسبة حتى الآن وصلت إلى 70%.



وأكدت وزيرة الصحة تلقيح كل العاملين في التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وفيما يخص التعليم العالي، أكدت وزيرة الصحة أنه يتم الآن تلقح الطلاب، داعية جميع الطلاب إلى سرعة تلقي اللقاح خلال الفترة الحالية كي يستطيعوا الدخول إلى الكليات والجامعات، قائلة: "محدش هيدخل إلا لو واخد اللقاح"، لافتة إلى أن نسبة الطلاب الذين تلقوا اللقاح حتى الآن نحو 35%، والعاملين في التعليم العالي نحو 95%.



