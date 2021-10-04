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7 معلومات عن اليوم العالمي للحيوانات.. تعرف عليها

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
الحيوانات
الحيوانات
محمد العطار

في 4 أكتوبر من كل عام، تحتفل الدول باليوم العالمي للحيوانات، وذلك من أجل التوعية بأهمية مراعاة حقوق الحيوان، وكذلك أهمية الحفاظ عليهم من الانقراض.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للحيوانات بالتزامن مع احتفال دول العالم به:

- اليوم العالمي للحيوانات هو يوم دولي للعمل من أجل حقوق الحيوان سنوي تم اختياره بتاريخ 4 أكتوبر.

- هو يوم إحياء ذكرى القديس الكاثوليكي فرنسيس الأسيزي الذي كان ينادي بالرفق بالحيوانات.

-  اتخاذ قرار الاحتفال بهذا العيد في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بايطاليا عام 1931، الذين يرغبون في تسليط الضوء على محنة الأنواع مهددة بالانقراض.

- اليوم العالمي للحيوان هو حدث عالمي يوحد حركة حماية الحيوان، بقيادة ورعاية مؤسسة ناتوريواتش الخيرية لرعاية الحيوان مقرها المملكة المتحدة، منذ عام 2003.


- وضعت المبادئ للحفاظ على الحيونات من الأنقراض بواسطة الجمعية الدولية لحقوق الحيوان بمناسبة الاجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذي تم انعقاده في لندن يوم 21 إلى 23 سبتمبر 1977، وأعلن عن الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في باريس في 15 أكتوبر 1978 في مقر اليونيسكو، وقدم النص المنقح من قبل الجمعية الدولية لحقوق الحيوان في 1989 إلى المدير العام لليونيسكو وصدور الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في عام 1990.

- تقام فعاليات اليوم عن طريق تنظيم ندوات من قبل مربى الحيوانات والأطباء البيطرين والمتخصصين للتوعية بكيفية رعاية تلك الحيوانات بالطريقة الصحيحة.


- يتم بمناسبة اليوم العالمي للحيوانات رفع مستوى الوعي العام بضرورة حماية البيئة وتعزيز نشاط الرفق بالحيوانات.

الكلمات المفتاحية

اليوم العالمي للحيوانات الفجر الحيوانات

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