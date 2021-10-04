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خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:32 ص
موسيماني
موسيماني
محمد الصو

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من تولي منصب المدير الفني، وخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالفترة المقبلة.


حقيقة اقتراب فيريرا من تدريب الأهلي

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة، عن تواصل أعضاء مجلس إدارة النادي مع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق لتولي المهمة الفنية، وعودته من اعتزال التدريب كما أعلن في وقت سابق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن ما يتردد بالتأكيد غير صحيح ولم يتم ترشيح المدير الفني لخلافة موسيماني، الباقي في منصبه.

وتابع: "أطالب وسائل الإعلام بالتوقف من إطلاق ترشيحات وهمية، هناك ثقة في موسيماني ولا توجد أي نية للإطاحة به من منصبه ويتم دراسة تجديد عقده".

وأضاف: "المدرب البرتغالي أعلن اعتزاله من قبل، وحتى وإن لم يعتزل، فهو خارج الترشيحات تمامًا ونثق في الجهاز الحالي من أجل المنافسة على الألقاب".

وتولى جوسيفالدو فيريرا تدريب نادي الزمالك في وقت سابق، ونجح في التتويج بثنائية الدوري وكأس مصر، موسم 2014-2015.

الكلمات المفتاحية

موسيماني فيريرا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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