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محمد نور يروج عن حفلته الغنائية المقبلة في العراق

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
محمد نور
محمد نور
أروي حمدي
يستعد الفنان محمد نور لأحياء حفلته الغنائية المقبلة، وذلك يوم الأربعاء 17 نوفمبر المقبل في دولة العراق.


ومن جانب أخر روج محمد نور عن حفلته الغنائية عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "حفلتي الاولى في العراق ف سندباد لاند لاول مرة مع الشعب الشقيق فى بغداد فى مهرجان العراق الدولى للفنون".


يذكر أن الفنان محمد نور شارك في أغنية "نجمعه معدية" برفقت فريق "واما" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافيعي، توزيع وميكساج وماستر توما، منتج ومنفذ محمد سرور والذي حققت نجاحا كبير عبر صفحته الشخصية موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الكلمات المفتاحية

فريق واما الفنان محمد نور الفجر الفني العراق أغنية نجمه معدية

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