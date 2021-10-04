محمد نور يروج عن حفلته الغنائية المقبلة في العراق

يستعد الفنان محمد نور لأحياء حفلته الغنائية المقبلة، وذلك يوم الأربعاء 17 نوفمبر المقبل في دولة العراق.





ومن جانب أخر روج محمد نور عن حفلته الغنائية عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "حفلتي الاولى في العراق ف سندباد لاند لاول مرة مع الشعب الشقيق فى بغداد فى مهرجان العراق الدولى للفنون".





يذكر أن الفنان محمد نور شارك في أغنية "نجمعه معدية" برفقت فريق "واما" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافيعي، توزيع وميكساج وماستر توما، منتج ومنفذ محمد سرور والذي حققت نجاحا كبير عبر صفحته الشخصية موقع الفيديوهات "يوتيوب".