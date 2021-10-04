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مدرب توتنهام يرحب بقرار الحكومة البريطانية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:32 ص
توتنهام
توتنهام
وكالات
أبدى نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سعادته اليوم الاثنين بإمكانية الاستفادة من جهود أربعة لاعبين بالفريق ينتمون لقارة أمريكا الجنوبية، لدى عودتهم إلى إنجلترا بعد المشاركة الدولية.

وقبل بدء فترة التوقف الدولي، تغلب توتنهام على أستون فيلا 2 / 1 مساء أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتوجه الثنائي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو والكولومبي دافينسون سانشيز والبرازيلي إميرسون رويال إلى دول في أمريكا الجنوبية مدرجة ضمن "القائمة الحمراء"، للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 .

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة الماضي أن اللاعبين سيُسمح لهم بالتدريب واللعب لدى عودتهم من دول القائمة الحمراء مع عزلهم في منشآت أنديتهم وبشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وكان توتنهام قد افتقد جهود لو سيلسو وروميرو وسانشيز لمدة عشرة أيام لدى عودتهم من المشاركة الدولية في فترة التوقف الدولي الماضية، لكن سانتو أكد إن هذا لن يحدث مجددا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال سانتو :"سيكون عليهم الخضوع للعزل، لكننا محظوظون بأنهم سيمكنهم العمل بشكل طبيعي مع الفريق."

وفي بيان أصدره مساء أمس الأحد، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالقرار الذي أعلنته الحكومة البريطانية يوم الجمعة، وذكر الاتحاد :"عملنا عن كثب مع الحكومة البريطانية واتحاد الكرة ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لإيجاد حل معقول يصب في مصلحة الجميع، ونعتقد أن هذا حل أفضل بكثير من الوضع الذي واجهه اللاعبون في سبتمبر."

وأضاف الفيفا :"نحن نقر بأن هذا القرار لا يساعد كل لاعب، ونحن لا نزال ملتزمين بمواصلة تحسين الوضع لفترات التوقف الدولي المقبلة والانضمام إلى المناقشات لشرح المزيد حول العديد من التدابير التي نحددها لتقليل مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا إلى المجتمع نتيجة سفر اللاعبين".

الكلمات المفتاحية

رياضة توتنهام الحكومة البريطانية

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