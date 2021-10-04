برئاسة مشيرة خطاب.. النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.



وجاء التشكيل الخاص بالمجلس على النحو التالي:



1- السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسًا.



2- السفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس.



3- الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر.



4- السيد جورج إسحاق جرجس.



5- الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.



6- الدكتورة هدى راغب عوض.



7- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد.



8- الدكتورة نهى على على بكر.



9- المحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.



10- المحامية رابحة فتحى شفيق محمد.



11- المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.



12- السيد هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.



13- الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان.



14- السيدة غادة محمود همام محمود.



15- المحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم.



16- المحامى علاء سيد كامل شلبى.



17- الصحفى عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.



18- السيدة نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.



19- الصحفى محمود محمد سعد متولى بسيوني.



20- السيدة سميرة لوقا دانيال أبسخرون.



21- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى.



22- المحامى عصام الدين أحمد طه شيحة.



23- السيد محمد أنور أحمد عصمت السادات.



24- السيدة دينا هشام محمد عباس خليل.



25- المحامى سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.



26- السيد إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.



27- الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.

