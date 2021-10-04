ألسن عين شمس تنظم احتفالية لتكريم فريق الكورال





كما تم تكريم فريق تمثيل الكلية لمشاركته المتميزة خلال فعاليات مهرجان "الكبرى للتمثيل"، وحقق المركز الخامس بعرض بعنوان "القنال"، والذي رصد حياة المصريين اللذين قاموا بحفر قناة السويس سنة ١٨٥٩، بحضور لفيف من أساتذة ومسئولي الكلية وطلابها.



و أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الأنشطة المختلفة تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتعد ركنًا أساسيًا بجانب المواد التعليمية داخل الجامعة لصقل مهارات الطلاب وإكتشاف مواهبهم مبكرًا، وشددت على أن الجامعة تعمل وفق خطة إستراتيجية؛ تستهدف تنمية العنصر البشري واستثمارة قبل التخرج من خلال دعمها الكامل لطلابها في مختلف الأنشطة، مشيدة بمستوى فريق كورال الكلية الذي قدم عرضًا متميزًا.

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم طلاب الكلية المشاركين الأنشطة الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية ،والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.كرمت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور أ.د. ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د.يمنى عزمى، الأستاذ بقسم اللغة الإسبانية ومستشارة اللجنة الفنية، وأستاذة عفاف الديب، مدير رعاية الشباب وأستاذ هشام الخضري، وأستاذة رباب محمد، برعاية الشباب طلاب الكلية المشاركين في الأنشطة الثقافية في ختام العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، فتم تكريم فريق كورال الكلية لحصولة على المركز الأول على مستوى الجامعة، خلال مشاركتة في فعاليات مهرجان الموسيقي والكورال للمنوعات ٢٠٢٠/٢٠٢١.