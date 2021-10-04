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"خريجي الأزهر" بالأقصر تطلق قافلة دعوية لجنوب سيناء لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:40 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود الجلاد
أطلق فرع منظمة خريجي الأزهر بالأقصر قافلة دعوية لمدن جنوب سيناء (طور سيناء – شرم الشيخ - دهب - سانت كاترين – عواقل البدو)، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ محمد الطيب، رئيس فرع المنظمة بالأقصر.

شارك في القافلة عدد من العلماء، برئاسة فضيلة الدكتور محمد الرملي حسين - نائب رئيس فرع المنظمة بالأقصر، والشيخ محمود السيد - عضو المنظمة، ومدير عام الوعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية، وضياء الدين أحمد محمد، أمين عام فرع المنظمة، ولفيف من العلماء والوعاظ والمعلمين.
ندوات عدة بين معاقل البدو
وعقد أعضاء القافلة العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات بمختلف مدن المحافظة، تضمنت ندوات عدة بين معاقل البدو؛ لتوطيد أواصر التعاون بينهم وبين الأزهر الشريف، وكذلك ندوات تثقيفية بقصور الثقافة حول المواطنة ودورها في التنمية المستدامة.
أهمية نشر صحيح الدين والفكر الوسطي
من جانبهم أكد أعضاء القافلة على أهمية نشر صحيح الدين والفكر الوسطي، لا سيما في هذه المناطق التي يُخشى على شبابها من الانجراف وراء الأفكار المتطرفة، وأن هذه القافلة تؤكد على أن الأزهر منارة العلم والعلماء وهو المرجع الأصيل الذي لا تشوبه شائبة، مشيرين إلى أن دورهم يكمن في ضرورة التكاتف جميعا مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لمواجهة الفتن وخطورة الجماعات المتطرفة، آملين أن تنعم مصر وأهلها باستقرار وتقدم وازدهار.
جدير بالذكر أنه في إطار فعاليات قافلة المنظمة بفرع الأقصر تم زيارة مقر فرع المنظمة بجنوب سيناء؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الفروع والقائمين عليها من الأعضاء.

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