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فتح موقع التقديم للمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب المستجدين من المرحلة الثالثة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:42 ص
آية حمروشي


بدأت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اعتبارا من يوم السبت ٢ أكتوبر ٢٠٢١ فتح باب التقديم للطلاب المستجدين من المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات ٢٠٢١ للمدن الجامعية وذلك علي الايميل التالي:
http:app2.helwan.edu.egmodon

وحددت جامعة حلوان عددًا من الشروط للقبول بالمدن الجامعية كالتالي:

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.


2- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.
 
5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
١٥-يشترط على الطلاب الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا جامعه حلوان المدن الجامعية

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