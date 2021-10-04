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"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:43 ص
مدرسة
مدرسة
دمياط - عهود أبويوسف
انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بمختلف إداراتها التعليمية، من الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ ٢٠٢٢م بالمدارس الرسمية والخاصة العربي واللغات وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة في ٩ أكتوبر الحالي.
المدارس انتهت من أعمال الصيانة البسيطة
وفي سياق متصل، أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المدارس انتهت من أعمال الصيانة البسيطة والتى تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وأعمال تشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وكذا استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية، كما انتهي المعلمين والعاملين من تلقي لقاح «كورونا» حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على السلامة العامة.
توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى المدرسة 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض ميخائيل وجهت بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى المدرسة وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم فضلا عن العمل على رفع الوعى الثقافى لدى الطلاب وزيادة عدد المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، مشددًا على الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسئولية فى العمل والتحلى بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية وأثناء العام الدراسي الجديد، متمنيًا كل التوفيق والسداد لجميع الطلاب والمعلمين.
"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)
"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)
"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)
"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)
"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)
"تعليم دمياط" تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي (صور)

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم طارق شوقي المنظومة التعليمية التعليم

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