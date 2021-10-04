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وزيرة الصحة: عقبات مالية لتوفير لقاحات كورونا بمصر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:43 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ليس لديها أي عقبات أو مشاكل للحصول على لقاحات فيروس كورونا، قائلة: وقعنا عقودا مع العديد من الشركات ولا يوجد لدينا أي عقبات مالية، ولكن هناك محدودية في الإنتاج على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر لها اليوم الإثنين مع السفير الأمريكي في مصر "جوناثان كوهين"، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين وتوفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن كافة العقود التي أبرمناها من العام الماضي مع الشركات الأوروبية والأمريكية لم يصل منها سوى 1.5 مليون جرعة بشكل منفرد.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد الماليه الصحة السفير الأمريكي

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