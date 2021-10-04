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بالأسماء.. ننشر تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:43 ص
رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
دينا عبد الستار


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة القيم، لتضم 14 عضو، وفقًا لنص المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن:

"تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وذلك على النحو الذي سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم".

وجاءت أسماء الأعضاء كالأتي:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن)

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن)

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة)

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