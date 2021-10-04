بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس







اعلنت ا.د هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن بدأ فعاليات الإمتحانات التحريرية للمتقدمين الجدد للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بتجارة عين شمس أمس مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.



حيث صرحت ا.د هيام وهبه إنه طبقا لقرارض الجامعة تمثل الامتحانات الشفهية والتحريرية نسبة ٣٠% من إجمالي درجة القبول بينما تمثل المعايير والشروط المعلنة للتقدم من الاقسام العلمية نسبة ٧٠٪ من إجمالي درجات القبول.



واضافت ا.د هيام وهبه إنه تم الإعلان مسبقا عن مقترح الخطة الزمنية للامتحانات الشفهة والتحريرية والتي من المقرر ان تعقد خلال الاسبوعين الاول والثاني من شهر اكتوبر الجاري. ومن المقرر ان يخضع حوالي ١٢٠ طالب لامتحانات القبول ببرنامج الدكتوراه، و٤١٧ طالب لامتحانات الماجستير. علما بانه عملية القبول سوف تعتمد علي عدة معايير اهمها الطاقة الاستيعابية للقسم العلمي المختص كذلك فحص الملفات المقدمة بالاضافة الي نتيجة الامتحانات الشفهية والتحريرية.



وعن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها كلية التجارة فقد تم تقليل عدد الطلاب داخل كل لجنة حفاظ علي التباعد الإجتماعي. كذلك تم تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد انعقاد الامتحان. ايضا التاكيد علي ارتداء الكمامات الطبية.



جدير بالذكر ان قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس يقدم ما يقرب من ٢٣ دبلومة في تخصصات إدارة الاعمال، المحاسبة، الاقتصاد، والاحصاء بالإضافة إلي برامج الماجستير والدكتوراه في التخصصات الاربعة. كذلك البرامج المهنية والمتمثلة في برامج الماجستير في إدارة الاعمال MBA والدكتوراه المهنية في ادارة الاعمال DBA في تخصصات عدة منها التمويل والاستثمار، إدارة الاعمال، إدارة الموارد البشرية، التسويق، إدارة البنوك، وغيرها من التخصصات بالاضافه الي برنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA في تخصصات المحاسبة المالية، التكاليف، الضرائب، والمراجعة.