Advertisements

بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:45 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي



اعلنت ا.د هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن بدأ فعاليات الإمتحانات التحريرية للمتقدمين الجدد للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بتجارة عين شمس أمس مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

حيث صرحت ا.د هيام وهبه إنه طبقا لقرارض الجامعة تمثل الامتحانات الشفهية والتحريرية نسبة ٣٠% من إجمالي درجة القبول بينما تمثل المعايير والشروط المعلنة للتقدم من الاقسام العلمية نسبة ٧٠٪ من إجمالي درجات القبول.

واضافت ا.د هيام وهبه إنه تم الإعلان مسبقا عن مقترح الخطة الزمنية للامتحانات الشفهة والتحريرية والتي من المقرر ان تعقد خلال الاسبوعين الاول والثاني من شهر اكتوبر الجاري. ومن المقرر ان يخضع حوالي ١٢٠ طالب لامتحانات القبول ببرنامج الدكتوراه، و٤١٧ طالب لامتحانات الماجستير. علما بانه عملية القبول سوف تعتمد علي عدة معايير اهمها الطاقة الاستيعابية للقسم العلمي المختص كذلك فحص الملفات المقدمة بالاضافة الي نتيجة الامتحانات الشفهية والتحريرية.

وعن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها كلية التجارة فقد تم تقليل عدد الطلاب داخل كل لجنة حفاظ علي التباعد الإجتماعي. كذلك تم تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد انعقاد الامتحان. ايضا التاكيد علي ارتداء الكمامات الطبية.

جدير بالذكر ان قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس يقدم ما يقرب من ٢٣ دبلومة في تخصصات إدارة الاعمال، المحاسبة، الاقتصاد، والاحصاء بالإضافة إلي برامج الماجستير والدكتوراه في التخصصات الاربعة. كذلك البرامج المهنية والمتمثلة في برامج الماجستير في إدارة الاعمال MBA والدكتوراه المهنية في ادارة الاعمال DBA في تخصصات عدة منها التمويل والاستثمار، إدارة الاعمال، إدارة الموارد البشرية، التسويق، إدارة البنوك، وغيرها من التخصصات بالاضافه الي برنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA في تخصصات المحاسبة المالية، التكاليف، الضرائب، والمراجعة.
بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس
بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس
بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس
بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس
بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس
بدأ امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية بتجارة عين شمس

الكلمات المفتاحية

جامعه الماليه الفجر الجامعات الأقسام العلمية اخبار الجامعات

أخبار تهمك

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة خلاف فتحي وصلاح بسبب شارة القيادة

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة حال زيادة أعداد إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص| الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مدرب الزمالك السابق من خلافة موسيماني

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. فتح باب القبول بالدراسات العليا وبرنامج الساعات المعتمدة العربي بـ"تجارة عين شمس"

شروط قبول التسجيل للدكتوراه المهنية بكلية التجارة جامعة قناة السويس

إعلان نتائج الدراسات العليا للعام الدراسي 2018-2019 بـ"تجارة عين شمس"

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة عين شمس

وكيلة "تجارة عين شمس" تتفقد امتحانات الدراسات العليا

السبت القادم.. بدء امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بتجارة عين شمس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن حالة الوضع الوبائي وحالات الوفاة في الموجة الرابعة

11:09 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements