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إعصار "شاهين" يخلف 9 ضحايا على الأقل في عمان وإيران

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:45 ص
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
وكالات

أفادت مصادر إعلامية، بمقتل 9 أشخاص على الأقل في عمان وإيران، خلال إعصار "شاهين" المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.

 

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قالت إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين من تحت الأنقاض، وهما مفارقان للحياة" في محافظة مسقط.

 

 وحثت السلطات العمانية، آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

 

وتوقعت هيئة الطيران المدني العمانية، اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

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