الطالع الفلكى الإثنين 4/10/2021..عِلاج الصَّدَمَات!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 24 تُوت قبطى ، 4 تِشْرين أوَّل رُومى ، 27 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الرّاجل الجَدَع مَيِزْعَلْش عاللى رَاح ، ياخُد الهُدر ويُأف تَانِى على رِجْلِيه.(كامل أنور من فيلم الأيدى الناعمة-1963)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ، برج العذراء هو برج الإستشفاء والتداوى سواءً من الصدمات النفسية عاطفية أو مالية ومن الأمراض الجسدية خاصةً الأمراض الجلديّة ، ، البدء فى كورس تحسين القوام أو التداوى بالأعشاب والطب البديل الآمنة كوْن العذراء برج الصيدلة ، التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج ، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك و إزالة التوتّر الذهنى و العصبى أوللتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن،الإهتمام بالأطفال ورعايتهم صحيّاً وفحص مواعيد تلقّى الأمصال فى مواعيدها المُحدّدة ،أنشطة دعم دُورالأيتام و ذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ، إنقاذ القطط و الكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من الأسرار

أكثر الأبراج ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومُحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح وتوقّع حدوث أحداث طيبة باستمرار هم أبراج العذراء والحوت والميزان ، وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل و التحدث والتصرف بشكل إيجابى، وعلى العكس فالعابس مُقطب الحاجبيْن عادة ماتواجهه العراقيل بشكلٍ مُرتفع وعبوسه المُستمر يتسبب فى إستجلاب الطاقة السلبية وكأنه يدعو الحظ السيئ لنفسه بنفسه ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: إنغماسك فى العمل يقلل من الشعور الزّائف بالكآبة ،كما أنّ أداء فروضك الدّينيّة يُشتت توتّرك ويُعيد إتزانك النفسى.





برج الجوزاء: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج السّرطان: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن





برج الأسد: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة فاليوم مُناسب لذلك ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج العذراء: تنجح بلباقة فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة ، شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أن كنت مصدراً لسعادة غيرك.





برج الميزان: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.





برج العقرب: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج القوس: عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الدّلو: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الحوت: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.







