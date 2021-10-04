سامح حسين يستعد لعرض مسرحية "حلم جميل"

يستعد الفنان سامح حسين، لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان "حلم جميل" وهي من تأليف طارق رمضان، ومن إخراج إسلام إمام.





تدور مسرحية "حلم جميل" في إطار رومانسي كوميدي إجتماعي، شاب صعلوك يجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم





مسرحية "حلم جميل" من بطولة الفنان سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي.