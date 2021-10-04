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محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:54 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد طه
هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: "يطٌيب لي بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطني محافظة البحر الأحمر، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

وتابع المحافظ، "لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة، وتتجدد مع ذكريات أيام المجد الخالدة طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة كل التحديات لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين".

كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات والأفرع، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم محافظ البحر الأحمر، لجموع الشعب المصري بصفة عامة، وأهالي المحافظة بصفة خاصة، خالص التهنئة، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم.

الكلمات المفتاحية

نصر أكتوبر محافظ الاحمر السيسي الرئيس السيسي

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