قرار عاجل من محافظ الأقصر بشأن التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف

‎عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا بحضور محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام المحافظة، وهدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الري والصرف وحماية النيل بالإضافة إلى مسؤولي الزراعة وأملاك الدولة والجهات الأمنية، لحصر التعديات التي تعوق المجري المائي.

سرعة إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر علي سرعة إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل والتي تعوق أعمال التطهير بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات الواقعة علي مجري نهر النيل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.‎