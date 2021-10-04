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حمدوك: السودان يعاني من شح في المياه

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:00 م
حمدوك
حمدوك
وكالات

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، إن السودان يعاني من شح في المياه، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                          

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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