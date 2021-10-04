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حسن ابو الروس يكشف كواليس "مفيش منك" على إنرجي: لم أتوقع نجاحها بهذا الشكل

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:04 م
حسن ابو الروس و يارا العشري
حسن ابو الروس و يارا العشري
الفجر الفني

استضافت يارا العشري، في برنامجها الخلاصة، على راديو إنرجي 92.1، الفنان حسن أبوالروس، وخلال الحلقة تحدث ابوالروس على أغنيته "مفيش منك"، وعلى النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة.

وقال "أبو الروس" أن الأغنية كانت صادقة وقدمها لأول مرة في حفل زفافه، ولم يكن يتوقع النجاح الذي وصلت له، وتابع قائلًا: "حبيت الأغنية من أول مرة، ونزلتها في فرحها، وبعدها حققت انتشار واسع وكبير عبر التيك توك، بجانب ملايين المشاهدات، ولذلك قررت أن أطرحها عبر فيديو كليب رسمي، به الكثير من اللقطات المصورة التي كانت منتشرة قبل ذلك".

وكشف ابوالروس عن تقديمه العديد من الأعمال الفنية وخاصة في الدراما قبل مسلسل 100 وش مؤكدًا أن شهرته زادت بشكل أكبر عقب مشاركته في العمل.

وقال هناك الكثير من الشخصيات التي يتمنى تقديمها خلال مسيرته ولكن أبرزهم أحمد زكي، قائلًا: "زكي مدرسة فن، ومن النجوم القليلين الذي نقول عليهم إمهك نجم متكامل، في كل مرة كان بيتشكل في الشخصية التي يقدمها على الشاشة".

وبسؤاله عن طبيعة الفيلم الذي يرغب في تقديمه، قال: "فيلم اكشن كوميدي، يكون من بطولة نيللي كريم، دينا الشربيني، أحمد مكي، عمر السعيد".

الكلمات المفتاحية

نيللي كريم حسن أبو الروس انرجي الفجر الفني

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