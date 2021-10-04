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أول تعليق من أنشيلوتي بعد الخسارة أمام إسبانيول

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:03 م
أنشلوتي
أنشلوتي
علي نبوي
اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه استحق الخسارة في مباراة اليوم على يد مضيفه إسبانيول 1-2 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :""لعبنا بشكلٍ سيء، ليس هنالك الكثير لأقوله، ولكن بعد أن استقبلنا الهدف الأول لم نحافظ على هدوئنا، كنا مرتبكين في الملعب، أسوأ مباراة في الموسم".

وأضاف :"الآن لدينا فترة راحة وعلينا أن نفكر في حل لتغيير هذه الوضعية".

وتابع :"لم نخسر بالصدفة بل استحقينا الخسارة، وردة الفعل جاءت متأخرة، نحن قلقون لأنه ليس من العادة أن نخسر مباراتين متتاليتين، يجب أن نتحسن".

وواصل :"النهج كان واضحًا وأنا لست هنا لتوضيح ذلك، ولكن الفريق كان فوضويًّا نعم، علينا إصلاح الأمر".

واختتم :""لقد حاولنا تغيير الوضع لكننا لم نكن عدوانيين بالشكل الكافي، فقد خسرنا العديد من الصراعات الثنائية، وافتقرنا لجوانب تكتيكية عديدة".

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