أول تعليق من أنشيلوتي بعد الخسارة أمام إسبانيول

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه استحق الخسارة في مباراة اليوم على يد مضيفه إسبانيول 1-2 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :""لعبنا بشكلٍ سيء، ليس هنالك الكثير لأقوله، ولكن بعد أن استقبلنا الهدف الأول لم نحافظ على هدوئنا، كنا مرتبكين في الملعب، أسوأ مباراة في الموسم".





وأضاف :"الآن لدينا فترة راحة وعلينا أن نفكر في حل لتغيير هذه الوضعية".





وتابع :"لم نخسر بالصدفة بل استحقينا الخسارة، وردة الفعل جاءت متأخرة، نحن قلقون لأنه ليس من العادة أن نخسر مباراتين متتاليتين، يجب أن نتحسن".





وواصل :"النهج كان واضحًا وأنا لست هنا لتوضيح ذلك، ولكن الفريق كان فوضويًّا نعم، علينا إصلاح الأمر".





واختتم :""لقد حاولنا تغيير الوضع لكننا لم نكن عدوانيين بالشكل الكافي، فقد خسرنا العديد من الصراعات الثنائية، وافتقرنا لجوانب تكتيكية عديدة".



