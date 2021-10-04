عاجل.. مبابي يفجرها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية.





وأعلن مبابي لأول مرة في حديثه: "باريس ناد منحني الكثير ، لطالما كنت سعيدًا ، خلال السنوات الأربع التي قضيتها هنا ، وما زلت كذلك".





وتابع: "لقد أعلنت مغادرتي مبكرًا بما يكفي ليتمكن النادي من الاستفادة و طلبت الرحيل ، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بالتمديد أردت أن يحصل النادي على رسوم انتقال".





وواصل: " طلبت مغادرتي منذ نهاية يوليو وليس في الاسبوع الاخير من أغسطس، حيث قال الناس إنني رفضت ستة أو سبعة عروض تمديد وأنني لا أريد التحدث إلى ليوناردو بعد الآن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".







