بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود للسوشيال ميديا

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها صورة جديدة لها بعد غياب طويل عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ومن جانب أخر علقت الفنانة نورهان، قائلة: "يا ميويا يا قمر طلتك بالدنيا"، وقالت الفنانة راندا البحيرى: "فينك يا مى وحشتينى"، واكتفى كل من الفنان إدوراد والفنان نيقولا معوض التعليق بإيموجى قلوب على الصورة.









يذكر أن الفنانة مي عز الدين شاركت في مسلسل "خيط حرير" وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير.



